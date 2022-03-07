لبنان

دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح سعره اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-03-2022 | 02:47
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كشفت مصادر مصرفيّة أنّ "سعر الدولار على منصّة صيرفة اليوم الإثنين، قد لا يشهد تغييرات كبيرة"، مشيرة إلى أن "متوسط حجم التداول قد يجعل سعره مستقراً عند حدود الـ20200 ليرة أو قد يتغيّر بشكل طفيف".
ولفتت المصادر إلى أنّ "المصارف ما زالت ملتزمة بتطبيق سعر صيرفة في عمليات سحب الدولار لديها"، موضحة أن "الكلام الذي يروج لإمكانية حصول قفزة لسعر المنصّة في المصارف ليس صحيحاً أبداً".  
المصدر: خاص "لبنان 24"

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