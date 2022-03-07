الحجار: محتكرون لا يلتفتون إلى وجع الناس

غرد النائب محمد الحجار عبر حسابه على "تويتر": "نعم هم محتكرون فجار. هؤلاء، من دون أي رادع أخلاقي أو قانوني يستغلون الظروف ولا يلتفتون إلى وجع الناس. همهم مضاعفة أرباحهم سواء انخفضت أو ارتفعت أسعار السلع العالمية أو الدولار. أكثرية الدولة وأجهزتها ومسؤولوها يواجهون تلفزيونيا وبيدهم سلطة لا يستخدمونها لقمع وردع هؤلاء. إلى متى؟".