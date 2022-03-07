لبنان

نائبٌ "عتيق" في الشوف.. خارج الانتخابات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-03-2022 | 03:30
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حُسِم يوم أمس ترشيح فادي معلوف عن المقعد الكاثوليكي في دائرة الشوف - عاليه، ضمن اللائحة التي تضمّ تحالف "الحزب التقدمي الإشتراكي - القوات اللبنانية". 

وبحسب المعلومات، فإنّ معلوف هو من بلدة كفرقطرة - الشوف، وقد رشّحه حزب "الوطنيين الأحرار" ضمن لائحة "الإشتراكي - القوات" بعد تواصلٍ بين الأطراف قاطبة. وبذلك، يكون طرح معلوف بمثابة إعلان لغياب النائب نعمة طعمة عن المشهد الانتخابي لأول مرة منذ العام 2000، وهو الأمر الذي حصل أيضاً مع نجل الأخير، يوسف، الذي طُرح اسمه ليكون على اللائحة المذكورة، لكن هذا الأمر لم يحصل.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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