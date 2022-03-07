أنظارُ "الوطني الحر" على شخصيّة معروفة.. من هي؟

كشفت مصادر سياسيّة أن التحالف الانتخابي في دائرة الشوف - عاليه بين "التيار الوطني الحر" والنائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهاب، بدأ ينضجُ تماماً، والمعطيات تشيرُ إلى اقتراب الحسم وسط تذليل بعض العقبات والعثرات.

وفي وقت سابق، كان وهاب يسعى لتشكيل لائحة منفصلة عن "الوطني الحر"، وكان يطمح أيضاً لضمّ مرشح عن المقعد السني معه وهو أسعد ريمون عويدات من بلدة شحيم - إقليم الخروب. غير أن الاتصالات، أمس الأحد، كشفت أنّ عويدات أبلغ وهاب أنه لن يترشّح للانتخابات، في حين أن أنظار "الوطني الحر" تتجه بشكل كبير نحو ترشيح اللواء علي الحاج، المدير العام السابق لـ"قوى الأمن الداخلي" ضمن لائحة تحالف "التيار - أرسلان - وهاب".

ووسط كل هذا، فإن الحاج لم يحسم حتى الآن أي أمرٍ يتعلق بترشيحه، بانتظار معرفة آلية الدعم بالأصوات التي سيحظى بها من حلفائه "حزب الله" و "حركة أمل" في الشوف.