لبنان

حادث سير عند مدخل انفاق المطار بإتجاه طريق الجنوب (صور)

Lebanon 24
07-03-2022 | 04:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير عند مدخل انفاق المطار بإتجاه طريق الجنوب، وسقوط جريح.
 
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حادث سير

المطار

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