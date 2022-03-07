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لبنان
بدء جلسة لجنة المال والموازنة وتأمين التمويل لاقتراع المغتربين على جدول العمل
Lebanon 24
07-03-2022
|
04:38
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بدأت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزراء المالية والداخلية والخارجية لدرس واقرار مشروع القانون الرامي إلى فتح إعتماد إضافي إستثنائي في موازنة 2022 لتأمين التمويل لاقتراع المغتربين.
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