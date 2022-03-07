لبنان

وزير العدل التقى رئيس قسم التعاون في بعثة الإتحاد الأوروبي.. هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
07-03-2022 | 04:48
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إستقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة رئيس قسم التعاون في بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان رابن نيلاند على رأس وفد من البعثة، حيث تناول النقاش ما تقوم به وزارة العدل في إطار الوصول الى صيغة نهائية تتعلق بقانون إستقلالية القضاء .
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هنري الخوري

لبنان

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