لبنان

في جبيل.. برنامج تقنين جديد بدءا من 9 الحالي

Lebanon 24
07-03-2022 | 04:46
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أعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لشركة كهرباء جبيل في بيان، انه "نظرا لإرتفاع سعر مادة المازوت مما سيعكس إرتفاعا في فواتير الكهرباء، تم التنسيق مع البلديات لوضع برنامج تقنين جديد يتناسب مع كل بلدة إبتداء من 9 الحالي".

 

من جهة اخرى، تشهد مكاتب الشركة منذ ساعات الصباح، اقبالا كثيفا للمواطنين لتحويل اشتراكاتهم من ديجونكتور الى عداد، متجاوبين مع قرار الشركة في هذا الموضوع وللحد من مصروف الطاقة والتخفيف من الاعباء المالية عليهم".

 

وكانت الشركة قد دعت في بيان جميع المشتركين الى "التوفير بالطاقة من خلال تشغيل مسخن المياه فقط ساعة صباحا وساعة مساء كحد اقصى، إطفاء الانارة ومكيفات الهواء عند مغادرة الغرفة، فصل التيار عن اجهزة الكمبيوتر عند التوقف عن استعمالهم والتخفيف من استعمال الميكرويف واستعمال المكواة بحده الادنى. يمكن التوفير 30% بفصل التيار حتى 6 ساعات يوميا (معدل 5% توفير بالساعة)".

 

واكدت الشركة ان "جميع المشتركين ملزمين تحويل اشتراكهم الى عداد عملا بالقرار الوزاري الرقم 40/1/أ.ت بتاريخ 7/10/2021"، واشارت الى ان "مشتركي الديجونكتورات يستهلكون الطاقة من دون حساب بشكل عشوائي حيث ان كمية الاستهلاك بالديجونكتور لكل 5 امبير يوازي اكثر من اربعة اضعاف مستهلكي المشتركين بالعداد، بعد ان قمنا باحتسابها وفقا للمعادلة التالية: مجموع الكيلواط المسجل على عداد المولد "-" مجموع الكيلواط المسجل على عدادات المشتركين بالعداد = مجموع الكيلواط المستهلك من مشتركي الديجونكتورات (4,8 اضاف)".

 

وختمت:"هذا الاستهلاك العشوائي لمشتركي الديجونكتورات لم يعد مقبولا".

 

 

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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