خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المنطقة... ماذا حصل؟

أعلنت "أوجيرو" عبر "تويتر"، أنّ عطلاً طرأ في سنترال الشويفات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة.

وأكّدت أنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.