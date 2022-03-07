لبنان

خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المنطقة... ماذا حصل؟

Lebanon 24
07-03-2022 | 05:05
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أعلنت "أوجيرو" عبر "تويتر"، أنّ عطلاً طرأ في سنترال الشويفات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة.
 
وأكّدت أنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
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أوجيرو

الشويفات

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