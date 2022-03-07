بيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.. ماذا فيه؟

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان لجميع المواطنين المشتركين بالمياه، والمتخلفين عن تسديد الرسوم المتوجبة عليهم عن الأعوام 2021 وما قبل، أنه يتوجب عليهم المبادرة فوراً الى التقدم بطلبات تقسيط المبالغ المتوجبة عليهم وذلك قبل 31/12/2022، للاستفادة من نظام تقسيط هذه الرسوم على دفعات قد تصل الى 36 قسطا، على ثلاث سنوات متتالية تحت طائلة اتخاذ التدابير النظامية والقانونية في حقهم، ومنها الاحالة الى النيابة العامة المالية لتحصيل الرسوم".

وختم البيان: "للاستعلام يمكن الاتصال على مركز خدمة الزبائن على الرقم 1758".