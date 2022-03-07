لبنان

بيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
07-03-2022 | 05:28
A-
A+
Doc-P-927686-637822536769404684.jpg
Doc-P-927686-637822536769404684.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان لجميع المواطنين المشتركين بالمياه، والمتخلفين عن تسديد الرسوم المتوجبة عليهم عن الأعوام 2021 وما قبل، أنه يتوجب عليهم المبادرة فوراً الى التقدم بطلبات تقسيط المبالغ المتوجبة عليهم وذلك قبل 31/12/2022، للاستفادة من نظام تقسيط هذه الرسوم على دفعات قد تصل الى 36 قسطا، على ثلاث سنوات متتالية تحت طائلة اتخاذ التدابير النظامية والقانونية في حقهم، ومنها الاحالة الى النيابة العامة المالية لتحصيل الرسوم".
 
وختم البيان: "للاستعلام يمكن الاتصال على مركز خدمة الزبائن على الرقم 1758".
 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:02 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:09 | 2022-03-07
08:29 | 2022-03-07
08:21 | 2022-03-07
08:21 | 2022-03-07
08:17 | 2022-03-07
08:08 | 2022-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website