لبنان

خبر مهمّ عن اقتراع المغتربين... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
07-03-2022 | 05:36
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قال رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان "أقرينا اعتماد تمويل اجراء الانتخابات في الخارج واقتراع المغتربين".
 
 
وأضاف كنعان بعد لجنة المال: "أقرينا مبدأ تأمين الاعتمادات اللازمة لجوازات السفر وهي خطوة نحو الامام". وتابع: "غدا سنبدأ بالجلسة الأولى لموازنة2022".
 
 
وقال: "موازنة "كيف ما كان" لن تمر، ونريدها موازنة حريصة على حقوق الناس".
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