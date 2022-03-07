خبر مهمّ عن اقتراع المغتربين... ماذا في التفاصيل؟

وأضاف كنعان بعد لجنة المال: "أقرينا مبدأ تأمين الاعتمادات اللازمة لجوازات السفر وهي خطوة نحو الامام". وتابع: "غدا سنبدأ بالجلسة الأولى لموازنة2022".

وقال: "موازنة "كيف ما كان" لن تمر، ونريدها موازنة حريصة على حقوق الناس".

قال رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان "أقرينا اعتماد تمويل اجراء الانتخابات في الخارج واقتراع المغتربين".