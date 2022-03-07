طقس لبنان للأيام المقبلة.. إليكم موعد عودة الأمطار والرّعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً جزئياً صباحا، يتحول بعد الظهر تدريجياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة واستمرار تشكل الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس مستقر نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الثلاثاء، يتأثر نهار الاربعاء بمنخفض جوي متوسط الفعالية حيث يتحول الى طقس متقلب وماطر ويستمر تأثيره حتى السبت.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و 22 درجة مئوية)



- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:





الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

غائم جزئيا صباحا، يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة واستمرار تشكل الضباب على المرتفعات.



الأربعاء:

غائم صباحا مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، وتهطل امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة ببرق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، تخف حدة الامطار تدريجيا بعد الظهر، ويتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا. تستمر درجات الحرارة بالانخفاض صباح الخميس وتتجدد الامطار المترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تشتد احيانا، و يتدنى مستوى تساقط الثلوج مع تدني درجات.



الخميس: