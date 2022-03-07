لبنان

"كاريتاس لبنان" تطلق حملتها الوطنية للعام 2022

Lebanon 24
07-03-2022 | 05:58
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أعلن رئيس كاريتاس الأب عبود الكرملي رسميا إطلاق حملة كاريتاس الوطنية للعام 2022 تحت عنوان "معكن بتبقى الحياة، بدعمكن يستمر لبنان"، مؤكدا ان "كاريتاس تعمل وما زالت في مساعدة المحتاجين دون تفرقة رغم كل الأزمات"، شاكراً للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان "دعمهم المستمر للرابطة التي تعمل باسم يسوع والكنيسة من اجل الانسان الفقير والمريض والمحتاج".

ودعا اللبنانيين والمنتشرين الى "المساهمة في هذه الحملة في ظل هذه الظروف العصيبة والصعبة التي يمر بها الوطن".

وكان البطريرك الراعي ترأس قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، تخلله اطلاق حملة المشاركة السنوية لرابطة كاريتاس لبنان، عاونه فيه لفيف من المطارنة والكهنة ومشاركة ممثلين عن رؤساء الطوائف الكاثوليكية، في حضور حشد من الفاعليات السياسية والعسكرية والنقابية والدينية والمؤمنين، إضافة الى عائلة كاريتاس ورابطة آل الخويري في لبنان.
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