لبنان

اعتصام لطلاب المهنيات في طرابلس احتجاجاً على رفع رسم الترشيح للامتحانات

Lebanon 24
07-03-2022 | 06:29
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نفذ عدد من طلاب المهنيات اعتصاماً أمام مهنية ابي سمراء - طرابلس، اعتراضاً على قرار وزير التربية المتعلق برفع رسم الترشيح للامتحانات الرسمية. 
 
ورفع الطلاب لافتات كتب عليها "نطالب بإلغاء القرار والا سنقدم طلب ترشح دون رسوم". 

ورددوا هتافات تطالب وزير التربية بالعودة عن قراره والنظر الى الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها معظم الطلاب". 
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