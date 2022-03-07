رسالة من الرئيس الجزائري لعون

وبعد اللقاء، قال لعمامرة إنّ "الظروف الراهنة تحتّم أكثر من اي وقت مضى تضامناً بين الدول العربية وتعزيزاً لوحدة الموقف". وأضاف: "نبارك المبادرة الكويتية التي تأخذها الساحة السياسية اللبنانية على محمل الجد".



