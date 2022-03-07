لبنان

تساؤلات حول نفقات الانتخابات السابقة والمقبلة.. هذا ما طلبه نائب "حزب الله"

Lebanon 24
07-03-2022 | 06:51
A-
A+
Doc-P-927724-637822581446206151.jpg
Doc-P-927724-637822581446206151.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، خلال اجتماع لجنة المال والموازنة، مسألة فرق النفقات المالية بين انتخابات 2018 والانتخابات المقررة في 15 ايار المقبل، حيث تقل نفقات الانتخابات المقبلة عن السابقة بمبلغ 52 مليون دولار.
 
وطلب فضل الله من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الذي كان يحضر الجلسة تفسيراً لهذه الفروقات وجدول مقارنة، وقال: "المطلوب معرفة اين ذهب المبلغ الزائد في 2018، وعملية تدقيق حول كيفية صرف المبلغ".
 
واشار فضل الله الى انه لم يقتنع بتوضيحات وزير الداخلية لجهة بقاء تجهيزات من انتخابات 2018 ومسألة فرق الدولار.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:02 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:09 | 2022-03-07
08:29 | 2022-03-07
08:21 | 2022-03-07
08:21 | 2022-03-07
08:17 | 2022-03-07
08:08 | 2022-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website