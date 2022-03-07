تساؤلات حول نفقات الانتخابات السابقة والمقبلة.. هذا ما طلبه نائب "حزب الله"

أثار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، خلال اجتماع لجنة المال والموازنة، مسألة فرق النفقات المالية بين انتخابات 2018 والانتخابات المقررة في 15 ايار المقبل، حيث تقل نفقات الانتخابات المقبلة عن السابقة بمبلغ 52 مليون دولار.

وطلب فضل الله من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الذي كان يحضر الجلسة تفسيراً لهذه الفروقات وجدول مقارنة، وقال: "المطلوب معرفة اين ذهب المبلغ الزائد في 2018، وعملية تدقيق حول كيفية صرف المبلغ".



واشار فضل الله الى انه لم يقتنع بتوضيحات وزير الداخلية لجهة بقاء تجهيزات من انتخابات 2018 ومسألة فرق الدولار.