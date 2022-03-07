لبنان

شركة توزع على المحطات 30 بالمئة فقط من المحروقات... هذا مصيرها

Lebanon 24
07-03-2022 | 06:53
A-
A+
Doc-P-927726-637822582318252725.jpg
Doc-P-927726-637822582318252725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات للـ"ال بي سي" أنّ وزارة الاقتصاد سطرت محضر ضبط باحدى الشركات المستوردة للنفط لتوزيعها محروقات على المحطات بنسبة 30 بالمئة عن الكمية المعهودة.
 
 
مواضيع ذات صلة
مدير عام وزارة الاقتصاد: ننسق مع وزارة الطاقة في سياسة التتبع وسنكشف اليوم على كمية المحروقات الموجودة في المخازن وفي كل ازمة يظهر في لبنان تجار ازمات (الجديد)
lebanon 24
07/03/2022 16:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24
من محطات المحروقات إلى السوبرماركت... هل عادت ظاهرة "الطوابير"؟
lebanon 24
07/03/2022 16:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستستمر الطوابير أمام محطات المحروقات؟
lebanon 24
07/03/2022 16:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرك رسمي سريع لمعالجة طوابير المحروقات واحتكار المواد التموينية
lebanon 24
07/03/2022 16:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الاقتصاد

محروقات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:02 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:09 | 2022-03-07
08:29 | 2022-03-07
08:21 | 2022-03-07
08:21 | 2022-03-07
08:17 | 2022-03-07
08:08 | 2022-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website