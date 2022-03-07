لبنان

بعد أقل من 24 ساعة على وقوع جريمة قتل هوبير فتّال... قوى الامن توقف المتورطين وهذه جنسيتهم!

Lebanon 24
07-03-2022 | 07:01
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كتب وزير الداخلية بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر":
 
"بعد أقل من ٢٤ ساعة على وقوع جريمة قتل الشاب هوبير فتال، تمكّنت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من كشف ملابساتها، وتوقيف المتورطَيْن وهما من الجنسية السورية".
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مولوي

هوبير فتال

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