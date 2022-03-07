بعد أقل من 24 ساعة على وقوع جريمة قتل هوبير فتّال... قوى الامن توقف المتورطين وهذه جنسيتهم!

كتب وزير الداخلية بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر":

"بعد أقل من ٢٤ ساعة على وقوع جريمة قتل الشاب هوبير فتال، تمكّنت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من كشف ملابساتها، وتوقيف المتورطَيْن وهما من الجنسية السورية".