في طرابلس... هدم بعض الأبنية المخالفة (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من شرطة بلدية طرابلس توآزرها دورية من فصيلة ابي سمراء بهدم مخالفات بناء بعض المحلات المتعدية على الاملاك العامة المشتركة بالقرب من ملعب الاخوة في منطقة ابي سمراء في طرابلس.كما تم تسيطر انذارات بحق عدد من اصحاب الورش غير الحاصلة على تراخيص بناء والطلب منهم ضرورة تسوية اوضاعهم.