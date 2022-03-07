مذكرة رسمية.. التوقيت الصيفي يبدأ في هذا التاريخ

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة تحمل الرقم 21/م تتعلق ببدء العمل بالتوقيت الصيفي جاء فيها:



"عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتباراً من منتصف ليل آخر سبت احد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت احد من شهر تشرين الاول من كل عام.



يذكر امين عام مجلس الوزراء بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 26 - 27 آذار 2022 تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي".