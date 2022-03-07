لبنان

بيان من " القوات اللبنانية" ورد من " لبنان ٢٤"

Lebanon 24
07-03-2022 | 07:25
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جاءنا من الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:

تستغرب الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" إصرار موقع "لبنان 24" على نشر أخبار تتعلّق بـ"القوات" ولا تمتّ إلى الواقع والحقيقة بصلة من قبيل "عماد واكيم رفض العرض" و"عتب من القوات على الحواط" وغيرها من الأخبار التي تفتقد إلى الصدقيّة وكلّ الهدف منها التصويب على "القوات" من خلال تعميم أخبار غير صحيحة.

رد " لبنان ٢٤" 
يهم " لبنان ٢٤ " ان يوضح انه ليس في وارد التصويب لا على القوات اللبنانية ولا على سواها، وان ما ينشر من أخبار ومقالات في الموقع يثبت اننا نتعاطى بمهنية وموضوعية مع كل الاطراف  السياسية، ومنها "القوات اللبنانية"في ملف الانتخابات النيابية وفي المواضيع السياسية كافة. ولسنا في وارد التصويب على أحد.
اما  في ما يتعلق بالخبرين  الواردين في بيان الدائرة الاعلامية في " القوات اللبنانية" ، والمنشورين في الموقع ، فهما صحيحان ودقيقان مئة في المئة، ونتحفظ عن ذكر تفاصيل اخرى  او الكشف عن مصادرنا، للاعتبارات الاخلاقية والمهنية فاقتضى التصويب.
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