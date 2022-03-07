جمعية جاد تحتفل بيوم المرأة العالمي

لمناسبة اليوم العالمي للمرأة وضمن الأنشطة المنظمة لعيد الامهات،نظمت جمعية جاد بالتعاون مع قرية بدر حسون البيئية يوما تكريميا وتوعويا.





كما تخلل اللقاء تكريم عدد من الأمهات الناشطة في الجمعية. تخلل هذا اليوم جولة ولقاء توعوي في المركز الثقافي الخاص بجمعية جاد في جبيل بمشاركة رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل المختار ميشال جبران حيث اطلق اعمال جمعية جاد الخاصة بعيد الام ونوه بدور الإمرأة في المجتمع ودورها في التربية الصالحة .كما تخلل اللقاء تكريم عدد من الأمهات الناشطة في الجمعية.

وبعد حفل التكريم توجه الجميع الى قرية بدر حسون البيئية ، بمشاركة رئيس بلدية الصرفند السيد علي خليفة وبمشاركة وبدعم من جمعية القديسة رفقا للرجاء بشخص رئيسها السيد خالد بو يونس تخلل الجولة جلسات علاج للبشرة وتوزيع هدايا وغذاء على شرف الامهات المشاركين .

وفي الختام شرح الدكتور بدر حسون عن اهمية المرأة العاملة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان.