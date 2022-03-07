لبنان

"متعاقدو اللبنانية" اعتصموا أمام منزل ميقاتي في طرابلس: لاقرار ملف التفرغ

Lebanon 24
07-03-2022 | 08:04
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نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاماً أمام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الميناء - طرابلس، للمطالبة بـ"اقرار ملف التفرغ وانصاف الاساتذة المتعاقدين اسوة بباقي افراد الهيئة التعليمية في الجامعة".
 
وتلا الدكتور محمد كمال الدين بيانا باسم المعتصمين اكد خلاله أن "المتعاقدين في الجامعة اللبنانية يشكلون نسبة 70% من الهيئة التعليمية، وهم محرومون من ابسط حقوقهم لا سيما بدل النقل والضمان والطبابة والمنح المدرسية".
 
وطالب البيان الرئيس ميقاتي بـ"ادراج ملف التفرغ على جدول أعمال مجلس الوزراء في اول جلسة للحكومة".
ورفع المعتصمون لافتات طالبوا فيها بـ"إنهاء عقود المصالحة التي باتت تشكل خطرا على حياتهم الاجتماعية، وبضرورة اعادة التوازن إلى كل مكونات الجامعة اللبنانية عبر اعادة النظر بموضوع المساعدات التي قدمتها الجامعة للاساتذة بشقها الأكبر".
 
 
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