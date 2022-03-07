الصفدي: حتى الساعة لا أمل من الإنتخابات المقبلة

أكد الوزير السابق محمد الصفدي، خلال رعايته حفل تخريج 29 طالباً من معهد التدريب المهني في طرابلس، أنه "حتى الساعة لا أمل من الإنتخابات المقبلة، ولبنان على طريق الزوال إن لم يكن هناك خطوات مهمة لإنتشاله".وقال: "إتفاق الطائف أنهى الحرب بيد إنه تشكل في ظروف معينة لا تتلاءم وأوضاعنا الحالية، لكن الحديث عن إعادة دراسته أمر مستحيل، ومن شأنه أن يؤدي الى خلافات عميقة".