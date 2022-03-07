لبنان

الصفدي: حتى الساعة لا أمل من الإنتخابات المقبلة

Lebanon 24
07-03-2022 | 08:08
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أكد الوزير السابق محمد الصفدي، خلال رعايته حفل تخريج 29 طالباً من معهد التدريب المهني في طرابلس، أنه "حتى الساعة لا أمل من الإنتخابات المقبلة، ولبنان على طريق الزوال إن لم يكن هناك خطوات مهمة لإنتشاله".
  
وقال: "إتفاق الطائف أنهى الحرب بيد إنه تشكل في ظروف معينة لا تتلاءم وأوضاعنا الحالية، لكن الحديث عن إعادة دراسته أمر مستحيل، ومن شأنه أن يؤدي الى خلافات عميقة".
 
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