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لبنان
بري استقبل وزير خارجية الجزائر وعرض العلاقات اللبنانية العراقية خلال لقائه وزير الصناعة والمعادن العراقي
Lebanon 24
07-03-2022
|
08:17
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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه رئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير خارجية الجزائر الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة والوفد المرافق بحضور السفير الجزائري في لبنان عبد الكريم الركابي حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
كما استقبل الرئيس بري وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز والوفد المرافق بحضور وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان وسفير العراق لدى لبنان حيدر شياع البراك وسفير لبنان في العراق علي حبحاب حيث بحث بالاوضاع العامة والعلاقات اللبنانية العراقية لاسيما على المستوى الصناعي .
وبعد الزيارة تحدث وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان قائلاً : تشرفت انا وزميلي معالي وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل الخباز بزيارة دولة الرئيس نبيه بري واللقاء مع دولته يكون كالعادة مثمراً ومفيداً اطلعناه على تطور العلاقات الصناعية والتبادلية بين لبنان والعراق وأبدى كل تشجيع من اجل تطوير هذه العلاقات مؤكداً ان العلاقات بين لبنان والعراق تاريخية مبنية على المحبة والاخوة والصداقة مشدداً على وجوب ان تبقى كذلك وان تعمم كأنموذج في العلاقات مع الاشقاء العرب كافة .
وأضاف : كما تطرقنا الى ضرورة تفعيل الزيارات على المستوى الوزاري والنيابي والاقتصادية بما يخدم تعميق الروابط بين البلدين كما حمل الرئيس بري الوزير الضيف تحياته للشعب العراقي وللمسؤولين العراقيين شكرا اياهم وقوفهم الى جانب لبنان واللبنانيين في هذه الظروف الصعبة .
بدوره وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل الخباز قال : كان لقاؤنا مع دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الهدف منه هو إطلاعه على مجريات العمل المشترك بين وزارة الصناعة والمعادن في العراق ووزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية والخطوات القادمة إن شاء الله وكان هناك نوعاً من القبول والتشجيع وأيضاً الدعم الكبير من دولته لهذه الخطوات وحملني كل التحايا الى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وكل المسؤولين في الحكومة العراقية وقدم شكره لكل المواقف الطيبة التي يقف فيها العراق الى جانب شقيقه لبنان وان شاء الله المرحلة القادمة ستكون مرحلة تفعيل اواصر المحبة والشراكة بين البلدين وخاصة في المجال الصناعي.
على صعيد اخر التقى مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان وفداً من البرلمان الاوروبي.
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