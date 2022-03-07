يقوم بتخزين كميات كبيرة من الطحين المدعوم... اليكم ما حصل (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ قوة من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مداهمة لمستودعين في منطقة ابي سمراء في طرابلس وذلك لقيام صاحبهم بتخزين كميات كبيرة من الطحين المدعوم.



وتم اقفال المستودعين بالشمع الاحمر واحالة صاحبهم الى التحقيق.