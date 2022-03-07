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لبنان
الدفاع المدني في الهيئة الاسلامية الصحية: 9183 مهمة في أسبوع
Lebanon 24
07-03-2022
|
09:09
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أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الاسلامية الصحية، في بيان "أن مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، نفذت 9183 خدمة ومهمة مختلفة من صباح يوم الإثنين 28 شباط 2022 حتى مساء يوم الأحد 06 اذار 2022 ".
وذكر البيان ان الهيئة نفذت في حملتها لمكافحة جائحة "كورونا" منذ بدايتها حتى الآن 18697 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2904 متوفى بالفيروس من أصل 10152 في لبنان.
كما وشملت الحملة 4601 إجراء تعقيم منذ بداية عام 2021، شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلا عن 45968 مهمة توعوية وإرشادية و 159628 مهمة تدخل إسعافي منزلي.
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