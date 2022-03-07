لبنان

عز الدين تابعت قضية مخاطر استخدام "الكوليستين" في قطاع الدواجن

Lebanon 24
07-03-2022 | 09:13
A-
A+
Doc-P-927785-637822664516639160.jpg
Doc-P-927785-637822664516639160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تابعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين قضية مخاطر استخدام المضاد الحيوي "الكوليستين" في قطاع الدواجن في لبنان، خلال ترؤسها  اجتماعا لهيئة التنمية المستدامة النيابية، في حضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن وعميد كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت عمار علبي.
 
وأكدت عز الدين "أهمية قطاع الدواجن في لبنان الذي يعتبر قطاعا حيويا يؤمن حوالى 20 ألف فرصة عمل"، مشددة على "ضرورة استمراريته وفق المواصفات التي تسمح بتطويره و إيجاد اسواق خارجية له".
وأوضحت النائبة عز الدين "ان اساس المشكلة يكمن في سهولة الحصول على هذا المضاد الحيوي الذي يدخل الى لبنان تحت مسميات مختلفة، اضافة الى تهريبه وغياب الارشاد الزراعي والافتقار الى محطات تكرير الصرف الصحي". 
 
وأشارت الى انه في العام 2017 احتاج 3000 مريض في العناية المركزة لهذا الدواء كملاذ اخير لمعالجة الالتهابات التي يعانون منها" محذرة من "ان استمرار استعماله في قطاع الدواجن وغيرها من القطاعات الحيوانية للعلاج او للتسمين سيؤدي الى تكون مناعة تفقده فعاليته".
 
وأكدت عز الدين "متابعتها لهذه القضية الحساسة المرتبطة بالصحة العامة وبسلامة الغذاء والتوازن البيئي"، مشددة على "ضرورة اتخاذ كل الوزارات المعنية القرارات السريعة ذات الصلة". 
 
وأعلنت عز الدين عن "استكمال اللقاءات والاجتماعات في الفترة القادمة من اجل الوصول الى تنفيذ التوصيات التشريعية والتنفيذية والرقابية التي صدرت عن ورش عمل متتالية نظمتها وعقدتها الهيئة النيابية للتنمية المستدامة في خلال العام الماضي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:02 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:37 | 2022-03-07
13:06 | 2022-03-07
12:58 | 2022-03-07
12:57 | 2022-03-07
12:29 | 2022-03-07
12:15 | 2022-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website