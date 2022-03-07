16
o
بيروت
18
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عز الدين تابعت قضية مخاطر استخدام "الكوليستين" في قطاع الدواجن
Lebanon 24
07-03-2022
|
09:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تابعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين قضية مخاطر استخدام المضاد الحيوي "الكوليستين" في قطاع الدواجن في لبنان، خلال ترؤسها اجتماعا لهيئة التنمية المستدامة النيابية، في حضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن وعميد كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت عمار علبي.
وأكدت عز الدين "أهمية قطاع الدواجن في لبنان الذي يعتبر قطاعا حيويا يؤمن حوالى 20 ألف فرصة عمل"، مشددة على "ضرورة استمراريته وفق المواصفات التي تسمح بتطويره و إيجاد اسواق خارجية له".
وأوضحت النائبة عز الدين "ان اساس المشكلة يكمن في سهولة الحصول على هذا المضاد الحيوي الذي يدخل الى لبنان تحت مسميات مختلفة، اضافة الى تهريبه وغياب الارشاد الزراعي والافتقار الى محطات تكرير الصرف الصحي".
وأشارت الى انه في العام 2017 احتاج 3000 مريض في العناية المركزة لهذا الدواء كملاذ اخير لمعالجة الالتهابات التي يعانون منها" محذرة من "ان استمرار استعماله في قطاع الدواجن وغيرها من القطاعات الحيوانية للعلاج او للتسمين سيؤدي الى تكون مناعة تفقده فعاليته".
وأكدت عز الدين "متابعتها لهذه القضية الحساسة المرتبطة بالصحة العامة وبسلامة الغذاء والتوازن البيئي"، مشددة على "ضرورة اتخاذ كل الوزارات المعنية القرارات السريعة ذات الصلة".
وأعلنت عز الدين عن "استكمال اللقاءات والاجتماعات في الفترة القادمة من اجل الوصول الى تنفيذ التوصيات التشريعية والتنفيذية والرقابية التي صدرت عن ورش عمل متتالية نظمتها وعقدتها الهيئة النيابية للتنمية المستدامة في خلال العام الماضي".
تابع
الأكثر قراءة
بعد مقتل رئيسها في المنصورية.. شركة "فتّال" تعلن الحداد
Lebanon 24
بعد مقتل رئيسها في المنصورية.. شركة "فتّال" تعلن الحداد
15:02 | 2022-03-06
06/03/2022 03:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"القطب" يعلن الحرب من جديد على لبنان.. استعدوا للعاصفة الثلجية "نور" اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
"القطب" يعلن الحرب من جديد على لبنان.. استعدوا للعاصفة الثلجية "نور" اعتبارا من هذا الموعد
00:57 | 2022-03-07
07/03/2022 12:57:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة كبيرة في لبنان.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
هزّة كبيرة في لبنان.. ماذا يحدث؟
07:12 | 2022-03-07
07/03/2022 07:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-07
07/03/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أقل من 24 ساعة على وقوع جريمة قتل هوبير فتّال... قوى الامن توقف المتورطين وهذه جنسيتهم!
Lebanon 24
بعد أقل من 24 ساعة على وقوع جريمة قتل هوبير فتّال... قوى الامن توقف المتورطين وهذه جنسيتهم!
07:01 | 2022-03-07
07/03/2022 07:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:37 | 2022-03-07
كلامٌ جديد عن التغذية الكهربائيّة.. وزير الطاقة يكشف ما سيشهده اللبنانيون
13:06 | 2022-03-07
حجار عرض مع كومار جاه تطورات تنفيذ برنامجي شبكة دعم للحماية الاجتماعية
12:58 | 2022-03-07
ملاحقة "احتكار الزيت النباتي" مستمرّة.. هذه آخر تحركات وزارة "الاقتصاد"
12:57 | 2022-03-07
الجميل: ما حصل في معرض الكتاب.. غزو ثقافي
12:29 | 2022-03-07
تفاصيل اجتماع "الداخلية" بشأن "الميغاسنتر".. هل طُرح تأجيل الانتخابات؟
12:15 | 2022-03-07
الراعي التقى وفداً برلمانياً أوروبياً في بكركي
فيديو
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
08:52 | 2022-03-07
07/03/2022 20:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-07
07/03/2022 20:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-06
07/03/2022 20:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact