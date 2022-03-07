عز الدين تابعت قضية مخاطر استخدام "الكوليستين" في قطاع الدواجن

تابعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين قضية مخاطر استخدام المضاد الحيوي "الكوليستين" في قطاع الدواجن في لبنان، خلال ترؤسها اجتماعا لهيئة التنمية المستدامة النيابية، في حضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن وعميد كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت عمار علبي.وأكدت عز الدين "أهمية قطاع الدواجن في لبنان الذي يعتبر قطاعا حيويا يؤمن حوالى 20 ألف فرصة عمل"، مشددة على "ضرورة استمراريته وفق المواصفات التي تسمح بتطويره و إيجاد اسواق خارجية له".وأوضحت النائبة عز الدين "ان اساس المشكلة يكمن في سهولة الحصول على هذا المضاد الحيوي الذي يدخل الى لبنان تحت مسميات مختلفة، اضافة الى تهريبه وغياب الارشاد الزراعي والافتقار الى محطات تكرير الصرف الصحي".وأشارت الى انه في العام 2017 احتاج 3000 مريض في العناية المركزة لهذا الدواء كملاذ اخير لمعالجة الالتهابات التي يعانون منها" محذرة من "ان استمرار استعماله في قطاع الدواجن وغيرها من القطاعات الحيوانية للعلاج او للتسمين سيؤدي الى تكون مناعة تفقده فعاليته".وأكدت عز الدين "متابعتها لهذه القضية الحساسة المرتبطة بالصحة العامة وبسلامة الغذاء والتوازن البيئي"، مشددة على "ضرورة اتخاذ كل الوزارات المعنية القرارات السريعة ذات الصلة".وأعلنت عز الدين عن "استكمال اللقاءات والاجتماعات في الفترة القادمة من اجل الوصول الى تنفيذ التوصيات التشريعية والتنفيذية والرقابية التي صدرت عن ورش عمل متتالية نظمتها وعقدتها الهيئة النيابية للتنمية المستدامة في خلال العام الماضي".