شركة "أريبا" تحوّل أموال رسوم الـ "PCR" الى حساب الخزينة في مصرف لبنان

عطفاً على المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد ماهر ميقاتي رئيس مجلس إدارة شركة areeba يوم الخميس الواقع فيه 3 آذار 2022 لتوضيح دور الشركة في تحصيل رسوم الـ PCR عبر خدمة بوابة الدفع الالكتروني التي تقدمها الشركة لجانب وزارة الصحة العامة، والذي أكد فيه السيد ميقاتي أن الشركة ما زالت بانتظار رد ديوان المحاسبة على كتابيها الموجهيَن بتاريخ 16 شباط 2022 وبتاريخ 2 آذار 2022 والتي طالبت بموجبهما تحديد الجهة التي ستسلمها الاموال المجباة من معاملات رسوم الـ PCR.وبناءً عليه، تبلّغت الشركة اليوم الاثنين الواقع فيه 7 آذار 2022 تقرير ديوان المحاسبة الذي يحدّد الجهة التي يجب تحويل الاموال اليها. وقد باشرت الشركة فوراً بالمعاملات اللازمة لتحويل الاموال الى حساب الخزينة في مصرف لبنان كما جاء في تقريرديوان المحاسبة.كما وجددت شركة أريبا تأكيدها بانها تلتزم أعلى معايير الإمتثال والشفافية بما يتناسب مع القوانين المحليّة والدوليّة.