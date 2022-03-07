لبنان

المرتضى التقى رئيس وأعضاء منتدى الفن التشكيلي

Lebanon 24
07-03-2022 | 09:22
A-
A+
Doc-P-927791-637822670969348920.jpg
Doc-P-927791-637822670969348920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم رئيس وأعضاء منتدى الفن التشكيلي لشكره على الجهود التى بذلها وأتاحته الفرصة لتنظيم ورعايته لليوم الوطني للفن التشكيلي في لبنان.
 
كما أعرب الوفد عن "خالص الامتنان لما بذله الوزير المرتضى في سبيل التعاضد مع الفنانين التشكيليين وتيسير أمورهم وترسيخ وحدتهم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:02 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:37 | 2022-03-07
13:06 | 2022-03-07
12:58 | 2022-03-07
12:57 | 2022-03-07
12:29 | 2022-03-07
12:15 | 2022-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website