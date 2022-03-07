المرتضى التقى رئيس وأعضاء منتدى الفن التشكيلي

التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم رئيس وأعضاء منتدى الفن التشكيلي لشكره على الجهود التى بذلها وأتاحته الفرصة لتنظيم ورعايته لليوم الوطني للفن التشكيلي في لبنان.كما أعرب الوفد عن "خالص الامتنان لما بذله الوزير المرتضى في سبيل التعاضد مع الفنانين التشكيليين وتيسير أمورهم وترسيخ وحدتهم".