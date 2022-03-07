لبنان

أصوات إنفجارات... ماذا يجري في قرى مرجعيون المتاخمة للحدود الجنوبيّة؟

Lebanon 24
07-03-2022 | 09:26
A-
A+
Doc-P-927793-637822674464416046.jpg
Doc-P-927793-637822674464416046.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية" عن سماع أصوات انفجارات في بعض قرى قضاء مرجعيون المتاخمة للحدود الجنوبيّة، مصدرها داخل الجولان السوري المحتل، ويرجح أنها تدريبات لسلاح المدفعية التابع لقوات العدو الإسرائيلي.
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
نصرالله: دائرة الجنوب الثالثة عن قضاء النبطية الحاج محمد رعد وعن دائرة بنت جبيل الدكتور حسن فضل الله وعن دائرة مرجعيون علي فياض عن دائرة بيروت الثانية الحاج أمين شري وعن دائرة زحلة رامي أبو حمدان
lebanon 24
07/03/2022 20:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
غواصات نووية روسية تجري تدريبات في بحر بارنتس شمال غرب روسيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/03/2022 20:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحرة" عن مسؤولين عسكريين أميركيين: البنتاغون يخطط لتقديم تدريبات عسكرية للأوكرانيين عن طريق الإنترنت إذا سيطرة القوات الروسية على كييف
lebanon 24
07/03/2022 20:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تدريبات جدية لتشكيل أول منتخب سعودي نسائي للغولف
lebanon 24
07/03/2022 20:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24

مرجعيون

تدريبات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:02 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:37 | 2022-03-07
13:06 | 2022-03-07
12:58 | 2022-03-07
12:57 | 2022-03-07
12:29 | 2022-03-07
12:15 | 2022-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website