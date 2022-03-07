أصوات إنفجارات... ماذا يجري في قرى مرجعيون المتاخمة للحدود الجنوبيّة؟

أفادت "الوكالة الوطنية" عن سماع أصوات انفجارات في بعض قرى قضاء مرجعيون المتاخمة للحدود الجنوبيّة، مصدرها داخل الجولان السوري المحتل، ويرجح أنها تدريبات لسلاح المدفعية التابع لقوات العدو الإسرائيلي.