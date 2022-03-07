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لبنان
أصوات إنفجارات... ماذا يجري في قرى مرجعيون المتاخمة للحدود الجنوبيّة؟
Lebanon 24
07-03-2022
|
09:26
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أفادت "الوكالة الوطنية" عن سماع أصوات انفجارات في بعض قرى قضاء مرجعيون المتاخمة للحدود الجنوبيّة، مصدرها داخل الجولان السوري المحتل، ويرجح أنها تدريبات لسلاح المدفعية التابع لقوات العدو الإسرائيلي.
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