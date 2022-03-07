لبنان

حريق في محطة للوقود... ما صحة الخبر؟

Lebanon 24
07-03-2022 | 09:39
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تتداول بعض وسائل التواصل اخبارا" بان حريقا شب في محطة البركس قرب السيتي سنتر في محلة الشفروليه وامتد الى محطة مدكو المجاورة.
هذا الخبر غير صحيح نهائيا وليس هناك من حريق بتاتا" لا في المحطة ولا في جوارها.
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