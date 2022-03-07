بعد كشف ملابسات قتل الشاب هوبير فتال... الرئيس ميقاتي تلقى اتصالا من وزير الداخلية

تلقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إتصالا من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أطلعه خلاله على تفاصيل العملية التي قامت بها شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وأفضت الى كشف ملابسات قتل الشاب هوبير فتال بعد أقل من ٢٤ ساعة على وقوعها وتوقيف المتورطَيْن فيها.وطلب الرئيس ميقاتي من وزير الداخلية نقل تحياته الى قيادة قوى الامن.