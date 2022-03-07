لبنان

تسع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟ (صورة)

Lebanon 24
07-03-2022 | 11:45
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1126 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1079375. 
كما وسجل لبنان تسع حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10161. 
 
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