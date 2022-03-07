لبنان

توضيحٌ من السفارة العراقيّة في لبنان.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
07-03-2022 | 11:48
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علقت السفارة العراقية في بيان، على "خبر تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية خبراً مفاده قيام العراق بمنح اللبنانيين تأشيرة دخول لمدة ستة أشهر، وذلك من خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين في 7/3/2022 بين وزير الصناعة السيد منهل عزيز الخباز الذي يزور بيروت حاليا ونظيره اللبناني جورج بوشكيان".
 
وأوضحت أن "سمة الدخول المتعددة تشمل فئة رجال الأعمال والمستثمرين فقط، وما تم تداوله من منح التأشيرة لجميع اللبنانيين لمدة ستة أشهر عار من الصحة".
 
 
بدوره، أوضح بوشكيان في بيان، أنه في حديثه عن "تأشيرات الدخول إلى العراق قصد أن سمة الدخول المتعددة تشمل فئة رجال الأعمال والمستثمرين فقط".
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