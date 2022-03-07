لبنان

حجار عرض مع كومار جاه تطورات تنفيذ برنامجي شبكة دعم للحماية الاجتماعية

Lebanon 24
07-03-2022 | 13:06
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عقد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار اجتماعاً دام حوالى الساعتين مع المدير الاقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه، ترافقه الخبيرة الأولى لشؤون التنمية البشرية والحماية الاجتماعية حنين السيد وأنوش بيزانيان.
 
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لوزير الشؤون أن "اللقاء بحث في تطورات العمل على تنفيذ برنامجي شبكة دعم للحماية الاجتماعية: برنامج أمان وبرنامج البطاقة التمويلية".
 
وبحسب البيان، فقد أشاد كومار جاه خلال اللقاء بـ "جهود وزير الشؤون الاجتماعية وفريق عمله لوضع برنامج أمان قيد التنفيذ بالسرعة والفعالية المطلوبين، الأمر الذي سيؤدي إلى بدء الدفع على مراحل للأسر المستحقة في غضون أيام قليلة".

وأضاف البيان: "دار بحث معمق في موضوع تأمين التمويل لبرنامج البطاقة التمويلية والصعوبات التي تعترضه. وفي التفاصيل، كان البنك الدولي قد وضع 3 شروط أساسية للموافقة على تأمين التمويل اللازم لهذا البرنامج، وعمل وزير الشؤون الاجتماعية بمواكبة الحكومة بفترة زمنية قصيرة على تذليل كل العقبات التي تعيق تنفيذ الشرطين الأولين، وهما:
 
- الشرط الأول هو تنفيذ برنامج أمان بجدية وشفافية وانطلاق عملية الدفع للأسر المسجلة على منصة دعم.
 
- الشرط الثاني هو مساهمة الدولة اللبنانية بدفع المنح الاجتماعية، وتم تنفيذ ذلك من خلال إقرار الحكومة المنح الاجتماعية المخصصة لموظفي القطاع العام".
 
ولفت إلى أن "حجار تعهد بمتابعة العمل مع الحكومة على تنفيذ الشرط الثالث المرتبط بالاصلاحات وخطة التعافي على المستوى الحكومي".
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