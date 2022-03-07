لبنان

أبو الحسن: اسحبوا موضوع الميغاسنتر من التداول

Lebanon 24
07-03-2022 | 13:30
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غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر "تويتر" قائلاً: "ما حذرنا منه منذ أكثر من شهر وحتى الأمس بدأ يطفو على السطح، منعرفكم منيح ولعبتكم مكشوفة، لا تريدون الإنتخابات ولم يخف أحد الوزراء المحسوبين عليكم هذه الرغبة ففضحكم، الكلام موجه الى الحكومة احسموا الأمر وأوقفوا تجاوز الدستور وإرادة الناس، اسحبوا موضوع الميغاسنتر من التداول".
 
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