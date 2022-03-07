أبو الحسن: اسحبوا موضوع الميغاسنتر من التداول

غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر "تويتر" قائلاً: "ما حذرنا منه منذ أكثر من شهر وحتى الأمس بدأ يطفو على السطح، منعرفكم منيح ولعبتكم مكشوفة، لا تريدون الإنتخابات ولم يخف أحد الوزراء المحسوبين عليكم هذه الرغبة ففضحكم، الكلام موجه الى الحكومة احسموا الأمر وأوقفوا تجاوز الدستور وإرادة الناس، اسحبوا موضوع الميغاسنتر من التداول".