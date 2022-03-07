فرنجية: لوقف الانهيار والوصول الى الاستقرار

أكّد رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية أنه "لا مصلحة للمسيحيين بالعيش خارج بيئتهم العربيّة"، وقال: "نحنُ لم نراهن يوماً إلا على العروبة والعيش المشترك ووحدة لبنان".

وفي كلمة له خلال لقاء مع مكتب المحامين في "المردة"، أوضح فرنجية أنّ "إرادة الناس جوهرية"، مشدداً على "ضرورة العمل لوقف الانهيار والوصول الى الاستقرار ومن ثم التوجه للنهوض بالبلد عبر جذب الاستثمارات".

وتابع: "لطالما حذرنا من الوصول الى هكذا وضع منذ سنة 1992 حيث قلنا إننا سنصبح مثل الهنود الحمر شعب اصيل لا يملك شيئا ًفي بلده ولكن لم يكن احد يريد التصديق".

وأردف: "اللامركزية المطروحة تشمل كل شيء إلا السياسات الاقتصادية والدفاعية والخارجية، وهنا السؤال على ماذا نختلف في لبنان غير هذه الامور؟".