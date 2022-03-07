شاعرٌ لبناني يتحدّى طابور البنزين بأغنية.. فيديو من وحي الواقع

نشر الشاعر اللبناني سهيل صقر مقطع فيديو عبر صفحته على "فيسبوك" من أمام أحد محطات المحروقات، وقد راحَ يغني قصدية شعرية من وحي أزمة "طوابير البنزين" التي برزت من جديد في المناطق اللبنانية.

وتأتي الأغنية التي أداها صقر مع لحن أغنية "يا مرسال المراسيل" للسيدة القديرة فيروز، وقد أرفقها صقر بالتعليق التالي: "بالاذن من العظيمة فيروز من وحي الواقع عبيلي تنكة بنزين.. بكتبلك قصيدة".

ومما جاء في كلمات الأغنية:

يا أبو عيون الحلوين ضيعة ولفي بعيدة

عبّيلي تنكة بنزين بكتبلك قصيدة

رجعنا نوقف بالطابور والنطرة تكوينا

قمح وسكر بالبابور ما عاد رح يجينا

اللبناني حظو منحوس.. ما في شغل ولا في فلوس

علقو الأوكراني والروس.. منرجع عالحديدة..

عبّيلي تنكة بنزين بكتبلك قصيدة