لبنان

الجيش: خرقان إسرائيليان جويان فوق مناطق الجنوب

Lebanon 24
07-03-2022 | 16:44
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 7 /03 /2022 الساعة 11.15 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 12.10 من فوق بلدة عيترون.
وعند الساعة 11.35 خرقت طائرة مماثلة تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 12.05 من فوق البلدة المذكورة.
تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
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