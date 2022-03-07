لبنان

إجراءات جديدة لـ"أمن الدولة" في مكافحة احتكار البنزين.. هذا ما سيحصل

Lebanon 24
07-03-2022 | 16:55
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أفاد مندوب "لبنان24" أنه "بعد الحملات السابقة التي قامت بها المديرية العامة لأمن الدول لمكافحة الإحتكار لدى أصحاب محطات المحروقات في لبنان، برز البارحة تطوّرٌ لافت في إجراءاتها، بعد الجولات التي قامت بها دوريّاتها في كافة المناطق".
 
وبحسب المعلومات، فقد حصلت استدعاءات بحق أصحاب المحطات التي كانت مقفلة، وقد تم إجبارها على فتح خراطيمها بعد التأكد من وجود مادة البنزين والمازوت في خزاناتها، كما تمّ توقيف من رفض التنفيذ أو من ثبُت تلاعبه بالأسعار، وقد ختمت محطاته بالشمع الأحمر بعد أخذ إشارة القضاء المختص.
 
ووفقاً للمصادر، فإن هناك إجراءات مؤلمة تتخذها مديرية أمن الدولة بحق المحطات المخالفة، حيث أوضح اليوم مصدر أمنيّ في أمن الدولة، أن الحملة ستتصاعد بالتوازي مع اشتداد الأزمة، منعاً لأيّ استغلال يتعرّض له المواطنون.
 
وأضافت المصادر: "قامت دوريّة من مديريّة البقاع الإقليميّة - مكتب البقاع الغربي، بتوقيف أصحاب المحطات المخالفة، كمحطة السيّد في بلدة المرج، ومحطة يونايتد في بلدة عين زبدي، ومحطة فرحات في كامد اللوز، ممّا يُعتبر تطوراً في إجراءات مديريّة أمن الدولة بحق المخالفين، وممّا يعكس إصراراً منها على منع اي حمايات سياسية لهم".
 
 
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