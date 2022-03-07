لم يتمكن نائب بيروتي، خارج تيّار أعلن عزوفه عن الانتخابات، من تشكيل لائحة من طوائف تسمح له بملء الفراغ الذي وقعت فيه العاصمة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".