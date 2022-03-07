لبنان

القط والفأر

Lebanon 24
07-03-2022 | 17:08
A-
A+
Doc-P-927918-637822949646747132.jpg
Doc-P-927918-637822949646747132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف مصدر سياسي العلاقة بين تيارين حليفين بلعبة "القط والفأر" لحين جلاء الموقف خلال أيار المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
أمين عام "الطاشناق" يتحدّث عن الانتخابات والتحالفات... ماذا عن العلاقة مع "التيار"؟
lebanon 24
08/03/2022 03:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بقرادونيان لـ"الجديد": العلاقة السياسية مع "التيار الوطني الحر" شيء والعلاقة الانتخابية شيء آخر
lebanon 24
08/03/2022 03:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تذكير "التيار" باسباب ذهابه الى مار مخايل.. ونصرالله يؤكد تكاملية العلاقة مع " أمل"
lebanon 24
08/03/2022 03:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
علاقة حزب الله و "التيار" تحسم مصير 12 نائبا
lebanon 24
08/03/2022 03:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24

علاقة

تيار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:17 | 2022-03-07
18:06 | 2022-03-07
17:53 | 2022-03-07
17:43 | 2022-03-07
17:18 | 2022-03-07
17:00 | 2022-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website