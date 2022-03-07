كلام نصار ردٌّ على مداخلات وزيري الثقافة والمال

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لبنان
كلام نصار ردٌّ على مداخلات وزيري الثقافة والمال
Lebanon 24
07-03-2022
|
17:43
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ذكرت مصادر الوزير وليد نصّار عبر "اللواء" أن "ما سرّب بشأن الأخير غير صحيح".
وقالت: "حقيقة ما حصل هو ان كلام نصار اتى رداً على مداخلات كل من وزيري الثقافة والمالية والتي تحدثت بصراحة عن معوقات مادية وقانونية لا تزال تمنع اجراء الانتخابات بموعدها".
وأضافت: "عندها اقترح نصّار على وزير الداخلية بسام المولوي وامام الجميع أن يستأذن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون للتوجه مباشرة الى رئيس مجلس النواب والطلب منه دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب لاجتماع هذا الاسبوع لتمرير كل المواضيع المادية والقانونية الضرورية، وذلك بهدف اجراء الانتخابات بموعدها وكي نكون صادقين مع المواطنين، ولنؤكد لهم ان الانتخابات ستجري فعلا بموعدها، والا اذا كنتم عاجزين فلنصارحهم ونقول فلتتأجل الانتخابات".
واستغربت مصادر نصار اجتزاء المداولات التي حصلت وتسريب جزء من كلامه الذي أتى رداً على بعض الطروحات، علماً أنه أكد في مستهل الجلسة ضرورة حصول الاستحقاق في موعده.
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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