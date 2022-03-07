لبنان

"الميغاسنتر" تكشف المستور: مَن يتجرّع كأس التأجيل!

Lebanon 24
07-03-2022 | 17:53
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كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"اللواء" ان "الفريق العوني يرغب بتأجيل اجراء الانتخابات ثلاثة أشهر، وليس شهرين، بحيث تجري في أيلول، للحؤول دون حكومة تصريف أعمال لاربعة أشهر، وهي فترة طويلة إذا تعذر تأليف حكومة في الوقت الفاصل بين تأليف المجلس الجديد واجراء انتخابات الرئاسة الأولى، إذ ان ولاية الرئيس عون تنتهي في 31 ت1 المقبل".
وقالت ان "الفريق العوني ليس بإمكانه تحمّل أشهر ثلاثة في تصريف العمل، إذ يطمح لإصدار تعيينات وتشكيلات لا يمكنه القيام بها في ظل حكومة تصريف أعمال".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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