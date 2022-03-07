ملف الأمن الغذائي سيحضر في جلسة الحكومة

علمت "اللواء" أن "اللجنة التي ستعتمد لدرس تقرير الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين لم تشكل بعد".

وأفادت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" أن "ملف الأمن الغذائي سيحضر بلا شك في جلسة مجلس الوزراء كملف دائم انطلاقا من المتابعة الوزارية له في أعقاب تأليف اللجنة الوزارية".

(اللواء)