حرب أوكرانيا قد تفرض تأجيلاً تقنياً للانتخابات

كتبت "الجريدة" الكويتية: "بدأت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية ترخي بظلالها على الواقع اللبناني، وأصبح لبنان معيشياً كأنه في قلب الصراع، نتيجة تأثره الكبير، فعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط مسألة عالمية، فإن انعكاسه على لبنان سيكون بالغ الخطورة، خصوصا أنه سيؤثر على كل القطاعات الحيوية. لكن الأزمة لا تقتصر على المحروقات فقط، بل على مواد أساسية يستوردها لبنان من أوكرانيا، كالزيت النباتي والطحين، وبالتالي فإن الأثر السلبي سيطول كل القطاعات، وخصوصاً ما يتعلق بالأمور المعيشية والاقتصادية، كل ذلك وسط انعدام القدرة على توفير مخزون استراتيجي بسبب فقدان الدولار، إضافة إلى فقدان مواد أساسية وضرورية.وبحسب ما تشير مصادر متابعة عبر "الجريدة" الكويتية، فإن مخاطر التداعيات ستنعكس على الوقائع اللبنانية في المرحلة المقبلة، وقد يكون لها تداعيات أمنية وسياسية، وربما تطول الانتخابات النيابية التي يتم في بعض الكواليس السياسية بحث تأجيلها تقنياً لبضعة أشهر".