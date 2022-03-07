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لبنان
جنبلاط مستاء: محاولات لمحاصرتي وتحجيمي
Lebanon 24
07-03-2022
|
22:33
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كشفت مصادر نيابية لـ" الديار" عن تواصل حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي عبر عن "استيائه" من محاولات يقوم بها حزب الله لمحاصرته و"تحجيمه"، لكن بري اكد له انه لن يكون جزءا من اي محاولة من هذا القبيل، وطمأنه الى ان هذه المخاوف مبالغ فيها، كما وعده بانه سيقوم بما يقدرعليه لتقديم العون لمرشحيه في الدوائر التي "يمون" عليها، وهو ابلغه انه سيسعى مع الحزب لعدم ضم أي مرشح درزي على "لائحة الثنائي" في دائرة بيروت الثانية، بعد تأمين التوافق على ترشيح مروان خير الدين في البقاع الغربي، فيما طلب جنبلاط دعم بري في دائرة الشوف في ظل القلق من نجاح مرتقب للوزير السابق وئام وهاب!
انتخابيا ايضا كتبت" الاخبار": تشكو بعض مجموعات المجتمع المدني من سطوة النائبة المستقيلة بولا بعقوبيان على القرار الرئيسي في تركيب اللوائح، ففي زحلة، مثلاً، تسعى يعقوبيان إلى فرض الطبيب عيد عازار على المقعد الأرثوذكسي والمرشح عن مقعد الأرمن الأرثوذكس ناريك إبراهيميان، رافضة الالتزام بآلية اختيار المرشحين. وفي بيروت الأولى، رشحت زياد أبي شاكر عن المقعد الماروني، وسمّت مرشحاً إلى جانبها على المقعد الأرمني، كما توافقت مع الناشط العوني السابق زياد عبس لإبعاد جومانة حداد وترشيح سينتيا زرازير المقربة من عبس على مقعد الأقليات. كما تريد يعقوبيان تسمية المرشح الأرمني المفترض على لائحة المعارضة في المتن الشمالي.
وفي" الاخبار" ايضا : شهد بهو الطابق الأرضي في المبنى التابع لوزارة المالية المخصص لإنجاز معاملات التقدم للترشيح إلى الانتخابات النيابية ازدحاماً أمس بسبب عطل طرأ على البرنامج المخصص لإنجاز المعاملات وإدخال البيانات المطلوبة لإتمام عملية الترشح، ما أدى إلى توقفه عن العمل لأكثر من ساعتين.
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