المركز التربوي للبحوث والإنماء: سرقة موجودات وتأهيل للمبنى..

كتبت فاتن الحاج في" الاخبار": "سرقة منظّمة" يتعرّض لها المركز التربوي للبحوث والإنماء، تبدأ بـ"اختفاء" محتويات ولا تنتهي بورشة ترميم مدخل المبنى في الدكوانة. سُرقت من داخل المركز 20 بطارية تستخدم لتشريج الـ UPS، و12 كومبيوتراً محمولاً، ومساحيق تنظيف، إضافة إلى ألواح ألمنيوم من مبنى المعهد المهني التابع للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، المجاور لمبنى المركز التربوي. وفيما أبلغت مديرية التعليم المهني القوى الأمنية بالـ"مفقودات"، تجري "ضبضبة" ما يحصل في المركز بحجة تجنب البلبلة. إذ لم يجر حتى الآن استجواب رسمي موثّق داخل المركز، ولم تبلغ الجهات الرسمية بالسرقات المتكررة. وطرحت علامات استفهام حول كيفية حدوث عمليات السرقة من صالات مجهزة بالكاميرات، وما إذا كان اللصوص يملكون نسخاً من المفاتيح وقادرين على تعطيل الكاميرات.وفيما أكّدت مصادر المفتشية العامة التربوية أن الملف من صلاحيات التفتيش المالي، رفض المفتش العام المالي، وائل خداج، الإدلاء بأي تصريح من دون إذن رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية. والأخير، بدوره، لم يجب على رسائل نصية من "الأخبار" بشأن ما إذا كان التفتيش قد طلب فتح تحقيق.في زمن التقشف المالي وفي ظل عدم إقرار موازنة المركز لعام 2021 بعد، وفي وقت لم يحصل فيه الموظفون على حقوقهم المادية ولا سيما فروقات سلسلة الرتب والرواتب، تجري عملية تأهيل وتجميل لمدخل المبنى المستأجر (جلي الأرض، جدران رخام، تغيير الأسقف، الأبواب، الخ) بكلفة تصل إلى 60 ألف دولار.يذكر أن "الأخبار" حاولت التواصل مع رئيس المركز جورج نهرا من دون أن توفق في الحصول على جواب.