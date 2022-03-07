باسيل يستنجد بـ"حزب الله" في زحلة.. هل يكون منيّر مرشح المجتمع المدني؟

كتب الان سركيس في" نداء الوطن": ما خرق الأجواء الإنتخابية في الأيام الأخيرة هو خبر تشكيل لائحة للمجتمع المدني في زحلة تتألف من الإعلامي جوني منيّر عن المقعد الماروني، غسان المعلوف وفوزي ليان عن المقعديْن الكاثوليكيَّيْن، نيفين عزيز الهاشم عن المقعد الأرثوذكسي، ناريك إبراهميان عن المقعد الأرمني، إضافة إلى مرشح شيعي وآخر سنّي لم يحسما بعد.قد يكون هذا الخبر أكثر من عادي في زمن الإنتخابات، لكن الحقيقة أنّ هذه اللائحة قد تشكّل الضربة الأكبر لوجود «التيار الوطني الحرّ» المتراجع أصلاً في زحلة ولمرشّحه سليم عون.لكن ما برز في الأيام الأخيرة أن ثلاث شركات إحصاء إضافةً إلى ماكينة «حزب الله» أجرت استطلاعاً لوضع اللوائح والمرشحين في الدائرة، وأظهرت النتائج أن قوّة «التيار الوطني الحرّ» لا تتجاوز 3000 صوت في زحلة ولا يمكن أن ينتخب سليم عون أكثر من 2600 مقترع عوني،في حين أن الإستطلاعات التي أجريت ومن ضمنها استطلاع «حزب الله» كشف أن جوني منيّر ومن دون أن يعلن ترشيحه بعد، ومن دون دعاية انتخابية قد نال نحو 3800 صوت، أي إنه يتفوّق على عون بنحو 1200 صوت.علمت «نداء الوطن» أن رئيس «التيار» النائب جبران باسيل سارع بعد معرفته بالأرقام إلى الإتصال بقيادة «حزب الله» لمدّ مرشحه، أي سليم عون، بنحو 4 آلاف صوت شيعي من أجل كسب المقعد الماروني، لأن ترك الأمور تأخذ مجراها ستجعل سقوط عون حتمياً وسيفوز منيّر الذي تعمل قوى المجتمع المدني في الدائرة لإقناعه بالترشّح.